İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Online “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sergi ve konseri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında online sergi ve konser etkinliği düzenlendi.


ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet çalışmalarından oluşan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne atfedilen sanal sergi ve konser etkinliği düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sanatın dilinden demokrasi, milli birlik ve beraberlik kavramını evrensel bir ruhla işlediği sergi 31 Temmuz 2020 tarihine kadar online olarak ziyarete açık kalacak.


ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, sergi ve konser etkinliğine http://guzelsanat.erciyes.edu.tr/15-Temmuz adresinden ulaşılabileceğini söyledi.


Dekan Prof. Dr. Aygül Aykut, “Etkinlikle güzel sanatlar öğrencileri geleceğin inşasında üzerlerine düşen görevleri milli şuur ve beraberlik duygusuyla vatan ve milletin bütünlüğü için gururla yerine getirmektedir. Bizler dört yıl süren sanat eğitimi sürecinde öğrencilerimizle birlikte milli şuur bilincini yerelden evrensele taşımak ve yaymak amacındayız. Bu inançla topyekûn millet olarak şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.