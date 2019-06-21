ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO, Yeni Mezunlarını Verdi

Program kapsamında 330 öğrenci mezun oldu.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Müge Oğuzkaya Artan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Müge Oğuzkaya Artan, mezun öğrenciler tebrik etti. Prof. Dr. Artan, “Mezunlarımızın kıymetli yakınları türlü fedakârlıklarda bugünlere getirdiğiniz evlatlarınız artık birer üniversite mezunudur. Katlanılan fedakarlıkların meyvelerini toplama zamanı geldi. Umarım her şey gönlünüzce olur sizleri tebrik ediyorum” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu da, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Borlu, “Sevgili öğrenciler. Bugün sizin en mutlu gününüz. Bugünün mutluluğunu sonuna kadar yaşayın. Öğrencilerimizin sevgili yakınları, görüyorum ki buraya hepiniz koşarak büyük bir hevesle, çocuklarınızın mutlu gününü görmeye geldiniz. Sizlerin bu isteğinizden dolayı çok mutlu oldum ve teşekkür ediyorum. Sizler de aynı öğrencilerimiz gibi maddi ve manevi birçok sıkıntıya katlandınız. Ama şunu bilin ki, öyle veya böyle mezun ettiğiniz öğrenciler, diliyorum ki hayırlı evlatlar olarak ülkemize, milletimize, ailelerine ve üniversitemize hizmet edeceklerdir. Biliyorsunuz alanımız sağlık hizmetleri. Sağlıkla uğraşmak zordur. Ama unutmayın ki, sonuçta sağlık hizmetleri kutsal hizmetlerdir. Mutlaka bir manevi karşılığı da vardır. O yüzden içiniz ferah olsun. Çektiğiniz sıkıntıların maddi ve manevi sonuçları mutlaka olacaktır” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından dönem birincisi Gülsüm Altınbaş, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.