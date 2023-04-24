İhlas Haber Ajansı

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ERÜ Hastanelerinde bayramlaşma merasimi düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde Ramazan Bayramı münasebetiyle, Başhekimlik katında hastaneler yönetimi ile hastane personeli arasında bayramlaşma merasimi yapıldı.



Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Bayramlaşma merasimi esnasında yapmış olduğu konuşmada, “Ramazan Bayramı vesilesiyle Gevher Nesibe Hastanemizde tedavi gören hastalarımızı bayramda ziyaret ettik. Hastanemizde il dışından gelen ve burada yakını olmayan ailemizle bir araya geldik. Onlarının memnuniyetini, mutluluğunu ve bayram sevincini hep birlikte yaşadık. Bu geleneğimizi Kurban Bayramı ve diğer bayramlarımızda da devam ettireceğiz. Bayramlaşma merasimi için bir araya gelen hastane yöneticilerimize ve personelimize çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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