ERÜ Hastaneleri'nde “Dünya Parkinson Günü” Etkinliği Düzenlendi

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte. ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, parkinson hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Gültekin, “Parkinson hastalığı var olan tedavilerle semptomların iyileştirilebildiği tek nörodejeneratif hastalıktır. Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen beyin hastalığıdır. Parkinson da erken tedavinin hastalığın ilerlemesini geciktirmeye yardımcı olduğu ve kaliteli yaşam süresini uzattığı yönünde bilgiler mevcuttur. Bu nedenle toplumsal farkındalık ve bilinçlenme oluşturmak adına her yıl 11 Nisan tarihi, tüm dünyada “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” olarak ilan edilmiştir. Dünyada 10 milyon, ülkemizde 150 bin civarında parkinson hastası olduğu düşünülüyor. Parkinson hastalığı sıklığı yaş ile birlikte arttığından, yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranı da artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 yaşın üzerindeki her 100 kişiden biri parkinson hastasıdır ve her yıl yaklaşık 60 bin yeni teşhis konulmaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin yeni teşhis konulduğunu tahmin etmekteyiz. Toplumumuz hızla yaşlanan toplumlar arasında sayılmaktadır. Artan yaşlı nüfusa bağlı olarak önümüzdeki yıllarda ülkemizde parkinson hastalığında da bir patlama yaşanacağını söylenebilir” dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak parkinson hastalarına her pazartesi tam gün olarak Nöroloji Ana Bilim Dalında poliklinik hizmeti vermekte olduklarını belirten Doç. Dr. Gültekin, “Cihaz destekli tedaviler olarak adlandırılan tüm seçenekleri de (Apomorfin intermittan-pompa uygulaması, Levodopa-karbidopa İntestinal Jel ve Derin Beyin Stimülasyonu) uygun olan hastalarımıza fakülte hastanemizde sunmakta ve multi-disipliner yaklaşım ile gerçekleştirmekteyiz. Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak parkinson hastalığın toplumda bilinirliğini artırmaya, doğru tanınmasını sağlamaya ve toplumumuzun bu hastalık ile ilgili bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.