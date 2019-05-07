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ERÜ Hastanelerinde El Hijyeni Gözlem Faaliyetinde El Hijyeni Şampiyonu Belli Oldu

ERÜ Hastaneleri Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından “5 Mayıs El Hijyeni Günü” dolayısıyla hastanede yapılan el hijyeni gözlem faaliyetleri sonucunda, el hijyeni ve enfeksiyon kontrolü konusunda gösterdiği uyum ve hassasiyet nedeniyle Prof.

Dr. Bülent Eser'e “El Hijyeni Şampiyonu” ödülü verildi.


Hastaneler Başhekimliğinde gerçekleştirilen ödül törenine, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Koçyiğit, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyesi ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç ile İç Hastalıkları AD. Başkanı Prof. Dr. Bülent Eser katıldı.


Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, “Prof. Dr. Bülent Eser hocamıza el hijyeni ve enfeksiyon kontrolü konusunda gösterdiği uyum ve hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.


ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyesi ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç da, “Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde el hijyeni en önemli unsurlardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs, Dünya El Hijyeni Günü olarak kabul edilmiştir. Bu yıl kutlanan 5 Mayıs Dünya El Hijyeni gününde ana slogan ‘Yaşam Kurtarın: Elinizi Temizleyin' olarak belirlenmiştir. Hastanelerde sağlık personeli için rol model olabilecek doğru el hijyeni uygulamaları, diğer sağlık personellerinin el hijyenine uyumunu artırmada çok önemlidir” diye konuştu.


İç Hastalıkları AD. Başkanı Prof. Dr. Bülent Eser'e plaket takdimi ile ödül töreni son buldu.

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