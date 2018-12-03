ERÜ İktisat Kulübü Tarafından ‘2. Finans Zirvesi' düzenlendi

Finans Zirvesi' düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ekonomi, sanayi ve ticaretin birbirine geçmiş halkalar olduğunu ve bu halkaların ortasında da üniversitelerin bulunduğunu söyledi.

Rektör Çalış, “Ekonomi, sanayi ve ticaret birbirine geçmiş halkalar. Üç halka düşünün bunlar birbirine geçmiş. Bir halkada sanayi var. Diğer halkada ticaret var. Bir diğer halkada ise ekonomi var. Ekonominin içerisinde iktisat var, finans var, maliye var. Üniversiteler bunun neresinde diye baktığımızda ise, bence bu üç halkanın tam ortasında üniversiteler var. Biz üniversiteler olarak, ülkemizin gerek sanayi, gerek ticaret, gerekse ekonomik yönden gelişmesi için ilgili kurumlarla işbirliği halinde olmalıyız. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve OSB Başkanlarımızla da bu konuda hem fikiriz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hocalarımızın, bu üçlü halkanın tam ortasında olmasını istiyorum. Elimizden geldiği kadar bu tür faaliyetlerde bulunacağız. Her zaman işin içerisinde olacağız” dedi.

Rektör Çalış'ın açılış konuşmasının ardından Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ekrem Erdem'in yaptığı“ Türkiye Ekonomisi” konulu panele geçildi.

Panelde, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya birer konuşma yaptı.