ERÜ İlahiyat Fakültesi'nde “Mevlid-i Nebi Haftası” Etkinliği Düzenlendi

İlahiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında etkinliğe katılan protokol tarafından, öğrencilere etli bulgur pilavı, ayran ile Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan aşure dağıtıldı.