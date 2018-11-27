İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ERÜ İlahiyat Fakültesi'nde “Mevlid-i Nebi Haftası” Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri kapsamında öğrencilere pilav ve aşure dağıtıldı.


İlahiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt ile öğrenciler katıldı.


Etkinlik kapsamında etkinliğe katılan protokol tarafından, öğrencilere etli bulgur pilavı, ayran ile Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan aşure dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.