ERÜ ile Erciyes A.Ş. Arasında “Zirvede Kariyer” Protokolü yeniden imzalandı

Ş. arasında geçtiğimiz yıl imzalanan “Zirvede Kariyer” protokolü bu yıl yeniden imzalandı. Yenilenen protokol çerçevesinde ERÜ'de dil eğitimi alan öğrencilerin kısmi zamanlı olarak Erciyes A.Ş. tarafından çalıştırılabilmelerine devam edilecek.

Rektörlük toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Çalış, iş birliği protokollerine önem verdiklerini kaydetti. İmzalanan protokol ile ERÜ öğrencilerinin Erciyes Kayak merkezine gelen yabancı turistlere dil konusunda Erciyes A.Ş.'ye önemli katkı sağlayacaklarına dikkat çeken Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak üniversite- sanayi işbirliği başta olmak üzere şehrimizin tüm dinamikleri ile protokoller çerçevesinde işbirliklerimiz ve AR-Ge çalışmalarımız devam ediyor. İmzaladığımız birçok işbirliği protokolü ile öğrencilerimiz hem staj, hem de iş imkânı bulmaktalar. Hatta yabancı uyruklu öğrencilerimiz de bire bir protokoller ile sanayide çalışarak mezun olup ülkelerine döndüklerinde bizim birer kültür elçimiz olarak Kayseri'yi ve Kayseri sanayisini tanıtacaklar. Bu bağlamda hem Öğrencilerimize hem de Erciyes A.Ş.'ye katkı sağlayacak mevcut bir protokolü yeniden imzalıyoruz” dedi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün önemine dikkat çekerek, üniversite sektör işbirliği çerçevesinde önemli bir protokole imza attıklarını söyledi. Cıngı, “Gelen yabancı misafirlerimize işi iyi bilen, iyi yetişmiş, eğitimli insanların hizmet vermesi ve diğer taraftan da öğrencilerimizin farklı kültürlerin buluştuğu bir ortamda tecrübe kazanmaları çerçevesinde onların kariyerlerine fırsat sağlıyor. Turizm denince akla gelen en önemli unsur tabi ki insan kaynağıdır. Bina yapabiliyorsunuz, teşrif edebilirsiniz ama orada hizmeti üretebilecek insan olduğu için eğitimli, global kültüre haiz, dil bilen ve nazik personel ihtiyacı en önemli unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu nokta da üniversite öğrencilerimizin belirli kültürü ve birikimi de bizim hizmet kalitemizin artmasına vesile oluyor ve karşılıklı olarak güzel bir işbirliği ortamı doğuyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit Cıngı, protokole imza attı.