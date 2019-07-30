ERÜ ile Kayseri Şeker Fabrikası Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Rektörlük binasında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite olarak şehrin ve ülkenin gelişimine yönelik her türlü proje ve işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Rektör Çalış, “Bugün üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil edecek bir anlaşma imzalayacağız. Şeker Fabrikası ve Üniversitemiz arasında özellikle Ar-Ge çalışmalarını içeren işbirliği protokolü ile birçok projeye imza atılacağını düşünüyorum. Bu da inşallah birçok alanda örnek bir proje olur. İki güzide kurum Şeker Fabrikamız ve Erciyes Üniversitemizin bu işbirlikteliğinden şehrin faydasına önemli işler çıkacağına inanıyorum” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, imzalanan protokolün gerek Erciyes Üniversitesi, gerekse Kayseri Şeker Fabrikası için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Akay, “Üniversite-Sanayi işbirliği sözde kalmıyor. Bu protokolle kesin bir işlev kazanmış oluyor. Kayseri Şeker Fabrikası olarak bu konuda kapımızı sürekli açık tutuyoruz. En fazla işbirliği yapmamız gereken kuruluşun Kayserimizin güzide üniversitesi Erciyes Üniversitesi olması gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede de pek çok projemizde üniversitemizin değişik bölümleri, fakülteleri ve Teknopark ile ortak çalışmalarımız mevcut. Ortaya çıkarılmış ürünlerimizde var. Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi kapsamında ortaya çıkarılmış, üretilmiş ürünlerimizde var. Bunlar pilot tesislerde üretimi gerçekleştirildi. Bunlar tabi başarılı işbirliği ile gerçekleştirildi. İmzaladığımız protokol daha fazla işbirliğimizi geliştirmek için bir iyi niyet protokolü. İnanıyorum ki bu protokolle Ar-Ge merkezimizde pancar tohumu geliştirme konusunda önemli bir mesafe kat edilmiş olacak. İnşallah bunu başarabilirsek Türkiye'ye örnek olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, her aşaması 4 yılı içeren iki aşamalı işbirliği protokolüne imza attı.