ERÜ ile KGC tarafından ortak etkinlikler düzenlenecek

Bu çerçevede ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile KGC Başkanı Metin Kösedağ bir basın toplantısı düzenleyerek, etkinlikler hakkında bilgiler verdiler.

KGC'de düzenlenen toplantıda konuşan KGC Başkanı Metin Kösedağ, ERÜ ile her zaman koordineli çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise yaptığı konuşmada ERÜ yönetimi olarak tüm paydaşlar ile hem ülkeye hem de şehre katkı sağlamak gayreti içerisinde olduklarını söyledi. ERÜ'nün çok ciddi bir kurumsal yapı ile ciddi bir çalışma enerjisi ortaya koyan lokomotif bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Altun, "Erciyes Üniversitesi sadece Nevşehir Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nin de bizde geliştiğini düşünürsek, hakikaten ne denli bir üniversite olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Ulusal boyutlarda yaptığımız çalışmalar ve başarılar gerçekten sizler aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılıyor. Bizlerde bu başarılarımızı sizler ile paylaşmanın ayrı bir mutluluğunu yaşamaktayız. Çünkü biz Erciyes Üniversitesi olarak bilim ve teknolojinin anıldığı, AR-GE ve inovasyon boyutlarında sürekli konuşlan bir kurum olma yolunda ilerlemek ve devam etmek istiyoruz. Uluslararası boyutta da ilk günden itibaren içeriği nasıl doldurabiliriz önemli adımlar atma gayreti içerisindeyiz” dedi.

ERÜ'nün üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde etkin olarak çalışmalar yürüttüğünün de altını çizen Rektör Altun, “Sanayimizin şu anda geldiği ihracat rakamları herkesçe bilinmektedir. Biz özellikle AR-GE boyutunda nasıl katkılar ortaya koyabilirsek, bizim en önemli penceremizin de Teknoparkımız olduğunu düşünüyorum. Orada firmalarımızın doluluk oranına bakıldığı zaman yer yetmiyor. Hızlı bir şekilde yeni gelişme alanını da Teknopark boyutunda oluşturuyoruz. Bunları yaparken de bizler, siz basın mensuplarımız ile mutlu bir şekilde bu konuları ilerletmek istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında KGC ve ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi ile birlikte düzenlenecek olan etkinlikler hakkında da bilgiler veren Rektör Altun, şunları kaydetti: “Üniversitemiz Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi tarafından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'yle işbirliği içinde şehrimiz medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek, böylelikle ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri'nin üçüncüsü bu yıl ‘Çocuk' temasıyla düzenlenecek. Çocuklarımızın, insanlığın öz yurdu ve vicdanı olması yanında mutlu çocukların geleceğimiz olduğu bilinci, konuyla ilgili hassasiyet oluşturacak ve bu konudaki farkındalığı güçlendirecek girişimlerin önemini her geçen gün arttırmakta. Bu nedenle Erciyes Üniversitesi olarak Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri'nin 2022 yılı temasını çocuk olarak belirlemeyi anlamlı ve uygun bulduk. Yarışmaya başvuruda bulunacak tüm basın mensuplarımıza ve genç iletişimcilere şimdiden başarılar dilemek isterim” şeklinde konuştu.

Bir diğer düzenlenecek olan etkinliğin ise genç iletişimcilerin sektörü yakından tanımaları için hayli önemli olan “Çarşamba Söyleşileri” olduğunu belirten Rektör Altun, “İkinci etkinlik yine Üniversitemiz Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliği içinde düzenleyeceği ‘Çarşamba Söyleşileri' adıyla gerçekleşecek olan seminer dizisidir. Bu seminer ve söyleşiler vesilesiyle hem genç kuşak gazeteci adaylarının sektörü tanımasını sağlamayı hem de Kayseri basınımızın birikim ve deneyimlerini öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde önemli bir açılış gerçekleştireceklerini de belirten Rektör Altun, ERÜ İletişim Fakültesi Gazete ERÜ Atölyesi'ne Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Gazete ERÜ Uygulama Atölyesi isminin verileceğini söyledi.

Rektör Altun, “Bir diğer önemli etkinliğimizde yenileme çalışmalarına devam edilen Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazete ERÜ Atölyesi'nin yenilenmiş versiyonunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ‘Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Gazete ERÜ Uygulama Atölyesi' adını alacak olması şeklinde ifade edebilirim. Bunu sadece bir isim değişikliği olarak görmüyor, iletişim fakültelerinin yerel basına yönelik sorumlulukları yanında, genç kuşak gazeteci adaylarının yerel basınımız öncülüğünde sektörel aidiyetlerini güçlendirecek ve sürekliliğini sağlayacak önemli bir girişim olarak değerlendiriyorum” dedi.

Rektör Altun'un konuşmasının ardından ise ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın gerçekleştirilecek olan Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması hakkında bilgiler verdi.

Önümüzdeki günlerde İletişim Fakültesi'nin web sitesinde yarışmanın katılım şartlarının ilan edileceğini belirten Dekan Aydın, 3 temel kategoride yarışmanın düzenleneceğini bunlarında görsel, dijital ve basılı yayıncılık kategorilerinde olduğunu söyledi.