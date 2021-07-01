ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açılıyor

2018 yılında temeli atılan ve Kayserili hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin 3 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilecek. ERÜ Çocuk Hastanesi'nin yanında 10 bin metrekare kapalı alanda 5 katlı olarak inşa edilen hastanede Talasemi Hemoglobinopati Merkezi, Hemofili Merkezi ve Ayaktan Tedavi Merkezleri bulunuyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin dünyada adından söz ettiren önemli tedavi merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Rektör Çalış, Açılışını gerçekleştireceğimiz Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemiz, tek kişilik hasta odaları ile sadece Kayseri'nin değil, ülkemizin önemli modern tedavi merkezlerinden birisi olacak. Başta Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemiz olmak üzere Üniversitemizin kuruluşundan bu yana hiçbir zaman katkılarını bizlerden esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.