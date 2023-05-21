ERÜ Masa Tenisi takımı Türkiye şampiyonu oldu

Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Erciyes Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, şampiyon oldu.

Üniversiteler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, 17-21 Mayıs tarihleri arasında Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Kayseri'yi şampiyonada Erciyes Üniversitesi Masa Tenisi Takımı temsil etti. Betül Nur Kahraman, Kadriye Nur Sarı ve Emine Demirci'den oluşan Erciyes Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, grup maçlarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ni mağlup ederek, grubu birinci olarak tamamladı. Ana tablo eleme maçlarında ise ODTÜ'yü yenen Masa Tenisi Takımı, ilk 4'e girdi. Finale kalma maçında Marmara Üniversitesi'ni ve finalde de Fenerbahçe Üniversitesi'ni yenen Erciyes Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Takım halinde şampiyonluk yaşayan ERÜ Masa Tenisi Takımı, müsabakaların ardından büyük sevinç yaşadı.