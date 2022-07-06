ERÜ Mühendislik Fakültesinde mezuniyet sevinci

Program çerçevinde 15 bölümden bin 100 öğrenci mezun oldu.

Süleyman Demirel Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Mezunlara nasihatlerde bulunan Dekan Altun, “Öğrenmek sadece diploma alınması için verilen dört yıllık bir eğitim süreci değildir. Eğitim-öğretim faaliyeti olarak hayat boyu öğrenmeye devam ediyoruz. Çünkü meslek dinamik bir yapıya sahiptir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin Mühendislik fakültesinin Erciyes Üniversitesi'nin lokomotif fakültelerinden birisi olduğunu söyledi. Erciyes Üniversite'nin dünyada tanınan bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, amaçlarının Araştırma üniversitesi sıralamasında sekizinci sırada olan Erciyes Üniversitesi'nin Türkiye'de ki ilk 5 üniversite arasına girmek olduğunun altını çizdi. Konuşmasında Görev süresi boyunca öğrencilere her zaman destek olduklarını belirten Rektör Çalış, mezun olan öğrencileri ve ailelerini de tebrik etti.

Konuşmaların ardından 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Obeıd Mohamednoor Obeıd Abdalla mezun öğrencilere mühendislik yemini ettirdi ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.