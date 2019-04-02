ERÜ Mühendislik Fakültesi'nde Öğrenci Çalışma Salonu Açıldı

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından yapımı gerçekleştirilen öğrenci çalışma salonunun açılışı yapıldı.

Açılış programına Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Genel Sekreter Öğr. Gör. Murat Yenisu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Öğrenci Çalışma Salonunun açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, salon hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Altun, “Biz tabi burada Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak 12 bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Fiziki alanımız 65 bin metrekare. Eksik gördüğümüz noktaları müdahale etmeye ve değiştirmeye çalışıyoruz. Bu salonumuz 250 öğrencinin çalışmasına cevap verecek, nitelikli ve kaliteli bir ortam olarak ortaya çıkmış oldu. Sağ olsun Rektörümüzün de katkıları ile destekleri ile açılışını yapmak nasip oldu. Bir güzelliği de bu hafta vize haftamız. Öğrencilerimizin çalışmalara yoğunlaştığı bir haftada böyle bir projeyi açmakla çok mutlu olduk, gurur duyduk” dedi.