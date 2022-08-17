ERÜ öğrencileri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı ile TEKNOFEST'te finale kaldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerinden oluşan ARF 203 takımı tarafından geliştirilen araç Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışlarında finallere yükselip ilk 10'da yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada ilk 3'e girenler yapılan değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki günlerde açıklanacak.

TEKNOFEST finallerine yükselen ERÜ ARF 203 Takımı öğrencileri, danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Tayyip Özcan ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek düzenlenen TEKNOFEST Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışları hakkında bilgiler verdiler.

Öğrenciler tarafından tasarlanan araç hakkında bilgilerde alan Rektör Çalış, “ARF203” adı verilen İnsansız Kara Aracı'nı da inceledi. Öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Rektör Çalış, önümüzdeki günlerde açıklanacak sonuçlara göre İnsansız Kara Aracı Yarışlarında ilk 3'te yer alacaklarına inandıklarını kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana öğrencilerin araştırma projelerine önem verdiklerinin altını çizen Rektör Çalış, tamamı öğrenciler tarafından tasarlanan Tarımsal İnsansız Kara Aracının ayrıca ilerleyen dönemde savunma sanayisine de büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.