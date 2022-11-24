ERÜ Rektörü Altun, Hasta Yakınları Misafirhanelerini Ziyaret Etti

Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi gören hasta yakınlarına hizmet veren Ahmet Karamancı Misafirhanesi ile Ali İhsan Erbil ve Gül Sevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi'nde incelemelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastanelerine Kayseri dışından gelerek, tedavi gören hasta yakınlarına Melikgazi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından ücretsiz barınma ve yemek imkânın sağlandığı Ahmet Karamancı Misafirhanesi ile Ali İhsan Erbil ve Gül Sevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi'nde incelemelerde bulundu. Melikgazi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakıf Başkanı Ahmet Hasyüncü ile birlikte incelemelerde bulunan Rektör Altun, misafirhane hakkında görevli personelden bilgiler aldı.

Ziyaretinde hasta yakınları ile de sohbet eden Rektör Altun, Üniversite olarak hasta yakınlarına kaliteli hizmet verme noktasında Melikgazi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakıfı ile her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.