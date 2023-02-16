ERÜ Rektörü Altun'dan deprem kampanyası gönüllülerine teşekkür ziyareti

Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından üniversitede yürütülen çalışmalarda görev alan gönüllü personel ve öğrencilere teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşçı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile birlikte yaşanılan deprem felaketinin ardından özverili çalışmaların yürütüldüğü Süleyman Demirel Spor Salonu ve Garaj İdari Amirliği'ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ilk ziyaretini yaşanılan felaketin ardından önce vatandaşlara, daha sonra da deprem bölgesinden gelen depremzedelere kapılarını açan Süleyman Demirel Spor Salonu'na gerçekleştirdi. Ziyaretinde Rektör Altun, yaşanılan felaketin ilk gününden bu yana özverili çalışmalar yürüten gönüllü salon personeline teşekkür etti. Rektör Altun beraberinde Rektör Yardımcıları ile ikinci ziyaretini ise yardım kampanyası çerçvesinde deprem bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerin toplandığı Garaj İdare Amirliği'ne gerçekleştirdi. Ziyaretinde görevli personel ve öğrenciler ile sohbet eden Rektör Altun, yaşanılan felaketin ardından başlatılan ve devam edilen yardım kampanyasının ilk günden bu yana profesyonel bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Gönüllü olarak gece gündüz demeden özverili çalışmalar sergileyen personel ve tüm öğrencilere fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Rektör Altun, “Felaketin ardından ihtiyaç anında millet olarak nasıl bir araya geldiğimizi gördük. İnşallah bu birlikteliğimiz her zaman daim olur. Biz millet olarak bu felaketin altından kalkarız ve yaralarımızı hep beraber sararız. Yaşanılan felaketin ardından yine biz öğrencilerimizin birlikteliğini ve vatanseverliğini de gördük. Öğrencilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Ben hem öğrencilerimize hem de idari personelimize özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.