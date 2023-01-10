ERÜ Rektörü Altun:"Ziraat fakülteleri ülkemizde önemli yere sahip"

Yıl dönümü” dolayısıyla program düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Koç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, konuşmasında ziraat eğitimi hakkında bilgiler verdi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Koç ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin'in konuşmalarının ardından etkinliğin son açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasından Ziraat eğitiminin önemine vurgu yaparak, ERÜ Ziraat Fakültesi'nin ülkede önemli bir yere sahip önde gelen ziraat fakülteleri arasında yer aldığını söyledi.

Etkinlik, akademik unvan değişikliği alan Ziraat Fakültesi Öğretim üyelerine cübbe giydirilmesi ve plaket takdiminin ardından sona erdi.