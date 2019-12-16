ERÜ Rektörü Çalış, Bünyan'da Öğrenciler ile Bir Araya Geldi

Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen “ Kariyer Planlama ve Üniversite Seçimi” konulu söyleşi programına katıldı.

Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşi programına, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarında TÜGVA Bünyan İlçe Temsilcisi Ahmet Keskin ve TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna, TÜGVA'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ettiler. Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Kariyer Planlama ve Üniversite Seçimi” konulu söyleşi programında öğrencilere Erciyes Üniversitesi'ni anlattı.

Erciyes Üniversitesinin 41. yılını kutladığına dikkat çeken Rektör Çalış, “Türkiye'de 11 araştırma üniversitesi var. Bunlardan biride Erciyes Üniversitesi'dir. Erciyes Üniversitesi Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra Anadolu'daki tek araştırma üniversitesidir. Bununla da büyük gurur duymaktayız. Araştırma Üniversitesi sıralaması açıklandığında belirtilmemişti ama 2017 -2018 verileri verildi. 2017'de 12'inci, 2018'de 10'uncu sıradayız. İnşallah 2019 verileri iyi çıkarsa, önümüzdeki 3 yıl içerisinde araştırma üniversitesi olarak devam edeceğimizi ümit ediyoruz. Sonraki hedefimiz ise daha yüksek. İnanın bu araştırma üniversitesini gelecek sağlamaya devam edersek, daha sonra 3,5 yıl içerisinde inşallah Türkiye'de ilk 5'i hedeflemekteyiz” dedi.

Konuşmasında öğrencilere yönelik çalışmalar hakkında da bilgiler veren Rektör Çalış, “Biz öğrencilerimizin üniversitemiz kampüsünde yaşaması için sadece bilimsel eğitim faaliyetleri değil, sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 7-8 yıldır yapılmayan bahar şenliklerini tekrar yaptık. Öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler oldu. Gerçekten öğrencilerimiz ile aramızda çok güzel bir iletişim var. Ben öğrencilerimi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Kendi çocuklarımın nasıl yaşamasını, ne yapmalarını istersem, onlar içinde aynı şeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Rektör Çalış'a, TÜGVA Bünyan İlçe Temsilcisi Ahmet Keskin tarafından plaket ve kitap takdim edildi.

Rektör Çalış, Bünyan ziyaretleri kapsamında Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak'ı da ziyaret etti.