ERÜ Rektörü Çalış, Gazetecilere Yönelik Eğitim Seminerine Katıldı

Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİAM) ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın konuşması ile başladı. Veli Altınkaya konuşmasında, Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ile yaptıkları işbirliği çalışmalarından bahsetti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, şehrin tüm dinamikleri ile iletişim ve işbirliği halinde Üniversiteye, Kayseri'ye ve Türkiye'ye katkı sunmak için çalıştıklarını belirtti. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile de iyi bir işbirliklerinin bulunduğunu kaydeden Rektör Çalış, bu işbirliğini artırarak sürdüreceklerini söyledi. Eğitim semineri konularından İslamofobiye değinen Rektör Çalış, “İslamofobi ilk kez 1990'lı yıllarda gündeme getirildi ve 11 Eylül saldırılarında bu zirveye çıkarıldı. Günümüzde de anti İslam, Anti Müslümanlık şeklinde propaganda yapılmaya çalışılıyor. Bu bir kötü algı yönetimi. Hele hele bir hoşgörü dini olan İslam'a bunun yapılması çok kötü bir şey. Çünkü İslam dini bunu hak etmiyor” diye konuştu. Rektör Çalış konuşmasının ardından, eğitim seminerinin konuşmacıları Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları Metin Eken ve Mustafa Temel'e plaket takdim etti. Daha sonra ise Öğr. Gör. Dr. Metin Eken “Özel Dini Günlerde Yayıncılık ve Habercilik” ve Öğr. Gör. Dr. Mustafa Temel de 'Medya ve İslamofobi' konularında seminere katılan gazetecilere eğitim verdi.

Eğitim seminerine ERÜ MEDİAM Müdürü Prof. Dr. Hakan Aydın ile ERÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçer de katıldı.