ERÜ Rektörü Çalış, Gazetecilerle bir araya geldi

Dr. Mustafa Çalış, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” münasebetiyle basın mensupları ile bir araya geldi.

Üniversite kampüsündeki Botanik Alakart Restoranda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Murat Yenisu, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ve Venhar Çokkeçeci, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile yazılı ve görsel basının temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Rektör Çalış, “Gazetecilik mesleği çok önemli. Bir ülke eğer gelişmek istiyorsa, demokraside ilerlemek istiyorsa, muhakkak basının güçlü olması gerekiyor. Sizlerin özellikle iletişim çağında ne kadar önemli ve ulvi bir görev üstlendiğinizi ifade etmek istiyorum. Bizler şahıslar olarak, kurumlar olarak, sizlerin her türlü eleştirilerine veya önerisine açığız. Bunun da aslında bizim gelişmemize, çıtamızın yükselmesine katkı sağlayacağına ben inanıyorum. Çok cefakâr ve zorlu bir görev üstlendiğinizi biliyorum. Maddi sıkıntılar, çalışma şartları, gecenizin gündüzünüzün olmaması. Ama ulvi bir görev üstleniyorsunuz. Ben hepinize etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında üniversitenin 2020 hedeflerinden de bahseden Rektör Çalış, “Biliyorsunuz, rektör olarak atandıktan sonra 15 aylık bir süre geçti. Gerek araştırma üniversitesi yönüyle, gerek öğrenciler ve eğitim yönüyle acil tedbirler aldık. Kısa vade, orta vade ve uzun vade için tedbirler hazırladık. Kısa vade tedbirlerimiz çok işe yaradı. Birkaç gün önce YÖK Başkanımız ile birlikteydik. Geçen yıla göre çok çok daha iyisiniz dediler. Biz Rektörlük görevine atandığımızda şunu ifade etmiştik. Biz çıtayı hep yükselteceğiz dedik. Bir yıl sonraki çıtamız, bir yıl önceki çıtamıza göre daha iyi olacak. O yüzden zaten geçtiğimiz günlerde bir yıllık faaliyet raporumuzu sunduk. Biz bunu sunmak zorunda değildik. Biz aslında kendimizi çek etmek istedik. Yani bir önceki yıl hangi faaliyetleri yapmışız, bir sonraki yıl buna neyi ekleyebiliriz diye. Bunu kendimizde görmek istedik. Bunu da hemşerilerimiz ve basınımızla paylaşmak istedik. Bunu her yıl devam ettireceğiz. 2020 sonuna doğruda 2020'de neler yaptıklarımızı anlatacağız. Bunlar bizim için çok önemli, hem şeffaflık, hem yönetilebilirlik açısından sizlerin de fikirlerine önem vereceğiz. Sizlerde basın mensupları olarak 4. güçsünüz. Sizin fikirleriniz çok önemli. Biz şehrin dinamikleri ile çalışacağımızı ifade etmiştik. Şehrin dinamiklerinden bir unsuru da basındır. O yüzden biz sizler ile devamlı irtibat halinde olacağız. Sizler ile birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise ev sahipliğinden dolayı Rektör Çalış'a teşekkür etti.

Altınkaya, “Erciyes Üniversitesi sadece Kayseri'de bulunan üniversitelerin değil, Yozgat'ta bulanan Bozok Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin de hamiliğini, ağabeyliğini yapan bir üniversitedir. Değerli hocamız üniversitenin Araştırma Üniversitesi vasfını korumak için çok gayretli çalışmalar içerisinde. Bu çalışmalarda kendisine başarılar diliyorum. Şüphesiz ki, bunu sayıları bini geçen öğretim üyesi akademisyen arkadaşları ile yapacak. Bu manada Erciyes Üniversitesi'nin başarılı çalışmalarında takip ettiğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, tüm basın çalışanları adına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya plaket takdim etti.