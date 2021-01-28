ERÜ Rektörü Çalış, kan bağışında bulundu

Dr. Mustafa Çalış, kan bağışında bulunarak tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kan bağışına farkındalık oluşturmak amacıyla ERÜ Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrası açıklama yapan Rektör Çalış, kan bağışının önemine dikkat çekerek, ERÜ akademik ve idari personeli başta olmak üzere tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bir ünite kan bağışının bir insan hayatını kurtarmak için büyük önem arz ettiğini belirten Rektör Çalış, belirli aralıklar ile kan bağışında bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.