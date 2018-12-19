ERÜ Rektörü Çalış, “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne” destek verdi

Dr. Mustafa Çalış, Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen ‘Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşüne' katıldı.

Üniversite kampüs yerleşkesinde toplanan öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile ilk olarak Şehit Komandolar Durağına kadar yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Buradaki etkinliğin ardından öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüşüne devam etti. Cumhuriyet Meydanında öğrenciler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudular.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ile kampüste öğrencilerin toplanma noktasına gelerek, yürüyüşe katılan öğrencilere destek verdi.