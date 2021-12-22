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ERÜ Rektörü Çalış, “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne” destek verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çalış, Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşüne katıldı.



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Genel Sekreter Murat Yenisu, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir ile birlikte Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşüne katıldı. Üniversite kampüs yerleşkesinde toplanan öğrenciler tarafından Türk bayrakları ile Kartal Şehitliği'ne kadar yürüyüş gerçekleştirerek, şehitler için dua edildi.


ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, etkinlikte yaptığı açıklamada “Erciyes Üniversitesi mensupları olarak, şehitlerimize minnettarız. Şehitlerimizin kanları bizim topraklarımızın tapusudur. Vatanımızı asla kimseye böldürmeyiz. İlelebet Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır” dedi.

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