ERÜ Rektörü Çalış'ın “10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü” mesajı

Dr. Mustafa Çalış, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tüm basın mensuplarının gününü kutlayan Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Demokratik toplumun olmazsa olmaz unsurlarından biri olan medya çalışanları, ülkelerin ve demokrasinin gelişmesinde önemli görevler üstlenmekte ve her koşulda fedakârca görevlerini yerine getirerek toplumu bilinçlendirmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürmektedirler. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla toplumun sesi olan basın mensuplarımız, her zaman demokrasimizin yol gösterici önemli değerlerinden olmuştur. Üniversitemizin akademik çalışmaları ve faaliyetlerini de kamuoyu ile paylaşmamızda bizlerin en büyük destekçisi olan gazetecilerimizin, emekleri ve özverili çalışmaları bizler için yadsınamaz önem arz etmektedir. Erciyes Üniversitesi Yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana basın mensuplarımızla her zaman koordineli çalışmalar yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda her zaman işbirliği içerisinde olduğumuz Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile İletişim Fakültemiz tarafından, öğrencilerimiz ve basın çalışanlarımızı bir araya getirebilmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz ‘Medya Ödülleri' yarışmamız da bunun en önemli örneklerindendir. Bu vesileyle mesai saati gözetmeksizin fedakârca görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”