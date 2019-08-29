ERÜ Rektörü Çalış'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Dr. Mustafa Çalış, 30 Ağustos zaferinin 97. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Çalış mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletimizin kurtuluşunu, özgürce var oluşunu, düşmanı bozguna uğratan bir kahramanlık destanı olduğunu, Türk Milletinin kahramanlığını tarih sayfasına altın harflerle yazdıran büyük bir zafer ve kutlu bir bayram olduğunu belirtti.

Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Osmanlı İmparatorluğunun çöküşe başlaması ile birlikte Türk Milletini Anadolu topraklarından söküp atmak isteyen emperyalist güçler, öncelikle yaptıkları gizli planlar neticesinde Anadolu topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardır. Ancak tarih boyunca bağımsız ve hür yaşamı tercih eden necip milletimiz, bu işgale karşı zaferler kazanmış, adeta küllerinden yeniden doğmuş ve giriştiği istiklal mücadelesiyle düşmana dur demesini bilmiştir.

Türk Milleti böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm!' parolası ile başlattığı milli mücadele hareketi ile kazandığı zaferlerle Anadolu topraklarını düşmandan temizlemiştir. Şanlı Türk tarihinin emsalsiz zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milli mücadelemizin taçlandırdığı büyük bir zafer olmuştur. Şehitliği ve gaziliği kendisine kutsal bilen kahraman bir milletin mensupları olarak, 30 Ağustos zaferini coşkuyla kutluyor ve sonsuza kadar da kutlayacağız. 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu büyük zafer, kahraman milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bu büyük zaferde ordumuzun cesareti, kahramanlığı, milletimizin bağımsız yaşam aşkı ve fedakârlığı vardır. Türk Milletimizin milli mücadele kahramanlığında Şerife Bacıların, Nene Hatunların, Yörük Ali Efelerin, Halide Edip Adıvar'ların yazdığı destanlar vardır. Millet olarak atalarımızın kazandığı bu zaferlerin ve kutsal vatan topraklarımızın değerini iyi bilecek yeni nesiller yetiştirmek en büyük görevimizdir. Her alanda gelişip ilerleyerek, Türkiye'mizin dünyada güçlü milletler arasına girmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Millet olarak biz bir ve beraber oldukça, çalıştıkça, mücadele verdikçe, bizi kimse tarih sayfasından söküp atamaz ve Allah'ın izni ile asla atamayacaktır. Geçmişte milletimizden yediği tokatlardan ders almayan düşmanlarımız, bugünde çeşitli senaryolarla devam ettirdiği sinsi oyunlarla bizi tökezletmek istemektedirler. Ancak herkes şunu bilsin ki bu milleti hiçbir güç yıldıramayacaktır. Büyük zaferin 97. yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, bu topraklar için canını seve seve feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Vatanımız her daim var olsun, iri ve diri olsun.”