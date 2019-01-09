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ERÜ Rektörü Çalış'tan ‘10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü' mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Çalış, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.


Rektör Çalış, mesajında, demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın ve gazetecilik mesleğinin sadece halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamakla kalmayıp; kamuoyunu ilgilendiren sorunların çözümünde önemli rol üstlendiğini kaydetti.


Rektör Çalış, “Tarafsız, özgür ve ilkeli bir şekilde görevini yürüten, milletimizin ve devletimizin hassasiyetlerini ön planda tutan, basın etik kurallarına bağlı basın, toplumun kalkınması ve gelişimine de katkı vermektedir. O yüzden basınsız ve medyasız bir toplum düşünülemez. Biz basınımızı ve medyamızı önemsiyor ve sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca görev yapan tüm gazetecilerin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü' kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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