ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: “Türk kadını seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkelerinden daha önce elde etti”

yıldönümü vesilesiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından ‘Siyasette Kadın' konulu söyleşi düzenlendi.

ERÜ Kültür Sitesi'nde düzenlenen söyleşinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış; Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce elde ettiğini ifade ederek; “5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle birlikte kadınlarımız aktif siyasette yer alma imkanı bulmuşlar, ve o tarihten bugüne yapılan seçimlere baktığımızda erkeklere nazaran siyasette temsil edilme oranının düşük olduğunu görüyoruz. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkelerinden daha önce elde ettiğini biliyorsunuz. Tabi Türk kadınımızın siyaseti daha az tercih etmesinin elbette birçok nedeni bulunmaktadır. Önemli olan bu nedenlerin incelenmesi ve bu konuda yapılabilecek atılımların, çalışmaların aktif bir şekilde yapılması önemli. Siyasi parti olmak üzere sivil toplum kuruluşları, medya ve toplumun büyük bir kısmına görev düşmektedir. Ülke nüfusunun yüzde 49.8'ini oluşturan kadınlarımızın önleri açıldığında siyasette de hak ettikleri yere geleceklerinden eminim” dedi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Havva Talay Çalış; ‘Eski Türklerde Kadının Siyasi Yeri', ‘Dinimizde Kadının Siyasi Yeri', ‘Kurtuluş Savaşı'nda Kadının Verdiği Mücadele', ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadın', ‘Kadınların Siyasete Atılmasındaki Engeller', ‘Çözüm Çabaları ve Önerileri' başlıklarında söyleşide bulundu.