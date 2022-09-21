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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektörlük Mazbatasını aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü olarak atanan Prof.

Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda düzenlenen törende Rektörlük mazbatasını aldı.



Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edilen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederek, Erciyes Üniversitesi'nin bir adım daha ileriye götürmek için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.


YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'da Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

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