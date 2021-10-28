ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Dr. Mustafa Çalış, Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çalış, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türk Milleti'nin bağımsızlığının en büyük sembolü olan Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutlamanın millet olarak büyük heyecanı ve gururunu yaşamaktayız. Tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen aziz Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazandığı ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından 29 Ekim 1923 de kurulan Cumhuriyetimiz; azmin, birlik ve beraberliğin sembolü olmuştur. Ülkemizin hedeflerine ulaşması için gereken azim ve kararlılıkla her zaman çalışmaya ve üretmeye devam edecek olan Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda ülkesi ve milleti için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu vesileyle, Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."