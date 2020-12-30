ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın Yeni Yıl Mesajı

Dr. Mustafa Çalış, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında yeni yılı kutlayan Rektör Çalış, şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemizin saygın araştırma üniversitelerinden birisi olarak başarı dolu bir yılı daha geride bırakmaktayız. Geride bıraktığımız 2020 yılı, birçok alanda ilklere ve başarılara imza attığımız bir yıl olmuş, 2021 ise araştırma kimliğimize daha da değer katacak ve başarı ile dolu yeni akademik çalışmalara adım atacağımız bir yıl olacaktır.

2020 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için başta Ar-Ge çalışmaları olmak üzere akademik ve bilimsel alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Dünyada birçok sıralamada ise başarılı bir şekilde hem ülkemizi, hem de şehrimizi temsil ederek birbirinden önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşadık.

Kurulduğu günden bu yana ilklere imza atmış ve 43 yıllık mazisi olan Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizler ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sunmak amacıyla, aralıksız çalışmalarımıza yeni yılda da var gücümüz ile devam edeceğiz.

Bu yıl tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle, öğrencilerimizden ayrı kalmanın burukluğunu yaşamakta olduğumuzu da belirtmek isterim.

Yeni yılda yeni umutlar ile hep birlikte, gerekli kurallara uyarak bu pandemi sürecinden bir an evvel kurtulacağımızı ümit etmekte ve öğrencilerimiz ile yine eski günlerimize dönmek en büyük dileğimizdir.

Bu vesileyle başta öğrencilerimiz olmak üzere, akademik ve idari personelimizin, hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin yeni yılını kutlar, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”