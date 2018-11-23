ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'tan, “Öğretmenler Günü” Mesajı

Dr. Mustafa Çalış, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir toplumun gelişmesi, ilerlemesi ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında eğitimin ve eğitimcilerin önemli rolünün bulunduğunu belirten Rektör Çalış, öğretmenlerin sadece öğrencilerine bilgiyi öğretmekle kalmadığını, öğrencilerinin, doğru, dürüst, çalışkan, ailesine, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Rektör Çalış'ın mesajı şöyle:

“Öğretmenlik mesleği en değerli meslekler arasındadır. Büyük fedakârlık ve özveri gerektirir. Öğretmenlik mesleğinin malzemesi ve meyvesi insandır. Öğrencisini ne kadar iyi yetiştirirse, öğretmen o denli mutlu olur. Bu yüzden elleri öpülesi öğretmenlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Dinimizde ve milli kültürümüzde önemli yeri bulunan öğrenmenin en büyük aktörü olan öğretmenlerimize gereken değeri vermeliyiz. Yeni nesillerin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar ve bugün dolayısıyla başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anmaktayız.”