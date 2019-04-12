ERÜ Rusya'da 4 üniversite ile işbirliği protokolü imzaladı

Erciyes Üniversitesi, Rusya'da Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, Moskova Şehir Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi ile ikili işbirliği ve Mevlana Değişim Programı protokolü imzaladı.

Bir dizi işbirliği faaliyetleri için Rusya'ya giden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, Moskova Şehir Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'ni ziyaret etti.Ziyaret ettiği üniversitelerin Rektör ve üst düzey yöneticileri ile görüşmeler yapan Rektör Çalış, ikili işbirliği ve Mevlana Değişim Programı protokollerine imza attı.Rektör Çalış, Rusya temasları sırasında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı da ziyaret etti. Bu ziyarette Rektör Çalış, Büyükelçi Mehmet Samsar'la, Erciyes Üniversitesi'nin eğitim ve bilimsel çalışmaları ile Rusya'daki üniversitelerle yapılan işbirliği faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.Rusya ziyaretinde ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül de eşlik etti.