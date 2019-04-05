ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanelerinin Uluslararası Başarı

ERÜ Hastanelerine kazandığı 2019 Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülü, 10-13 Eylül 2019 tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Hastanelerde el hijyenine daha çok önem vererek, hastalarda oluşan enfeksiyon görülme sıklığını azaltmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gerçekleştirilen Avrupa Bölgesi El Hijyeni Mükemmeliyet Yarışmasında geçtiğimiz Mart ayında finale kalan Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri, finalde rakiplerini geride bırakarak, Avrupa birincisi oldu.

Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atan ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri'ne kazandığı ödül, 10-13 Eylül 2019 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, alınan bu uluslararası ödülün, Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri'nde kaliteli sağlık hizmetinin ve hasta sağlığına verilen önemin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, hastanelerinde çalışan tüm yönetici ve çalışanları tebrik etti.

Rektör Çalış, “Alınan bu ödül, üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına önemli bir başarıdır” dedi.