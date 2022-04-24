ERÜ şehit ailelerini iftarda buluşturdu

Turizm Fakültesi GastroErü Kulübü Başkanı Arş. Gör. Mustafa Ülker, “23 Nisan'da şehit çocuklarımızı ağırlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

ERÜ Turizm Fakültesinde gerçekleşen iftara, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, GastroErü Kulübü Başkanı Arş. Gör. Mustafa Ülker, akademisyenler ve şehit aileleri katıldı. İftar programında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamı neticesinde Turizm Fakültemiz şehit ailelerimizin çocuklarıyla beraber bir iftar düzenledi. Dolayısıyla biz aziz şehitlerimize ne söylesek az, haklarını ödeyemeyiz. Onlar Bu vatan için canlarını feda ettiler. Dolayısıyla aileleri bizim için çok değerli. Erciyes Üniversitesi her zaman şehit ailelerinin yanında olmuştur. Daima da olacaktır. Onları asla unutmayacaktır. Onun için bu programa özveriyle hazırlık yapan Turizm Fakültemizin dekanı başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Turizm Fakültesi GastroErü Kulübü Başkanı Arş. Gör. Mustafa Ülker de “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda şehit çocuklarını ağırladık. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Çünkü bu ulusun bağımsızlı uğruna kan dökmüş kıymetli şehitlerimizin emanetleri aslında. Gönül ister ki 365 gün onları burada ağırlayalım. Biz 23 Nisan'da kendi çocuklarımızla aynı zamanda şehit çocuklarımızla birlikte olmak istedik. Onlar için Ramazan olması hasebiyle bir iftar yemeği organize ettik. Sağ olsun kendileri de teşrif ettiler. Gastronomi Kulübü 2014 yılında kuruldu ve kurulduğu günden bu yana çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Geçtiğimiz aylarda lösemili çocukları ağırlamıştık. Kadınlar Günü'nde, Öğretmenler Günü'nde çeşitli kandillerde etkinliklerimizde oluyor. Bu etkinliklerde bir arada olaya çalışıyoruz. Hem öğrencilerimizle hem paydaşlarımızla elbette bu gibi sosyal sorumluluk projelerine devam etmek istiyoruz. Şehit çocuklarımızı daha fazla ağırlamak istiyoruz. Bu anlamda da çok mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, tiyatro oyununun sergilenmesi ve şehit çocuklarına hediye verilmesinin ardından sonra erdi.