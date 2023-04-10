ERÜ “Sektör Kampüste” programının paydaşları arasında yer aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji ekosisteminin birikimlerini öğrenciler ile buluşturmak amacıyla hayata geçirilen “Sektör Kampüste” programının tanıtım töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımları gerçekleştirildi. Tören çerçevesinde Program paydaşları arasında yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile ASPiLSAN arasında protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra program paydaşı Üniversitelerin Rektörleri, akademisyenler ve firma yetkilileri katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın program hakkında bilgiler verdiği tanıtım toplantısında “Sektör Kampüste” programı çerçevesinde paydaş üniversiteler ile firmalar arasında işbirliği protokolleri imzalandı. Protokoller çerçevesinde ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile ASPiLSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Turan Özdemir arasında protokol imzalandı.

Tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile program paydaşı üniversite Rektörleri ve firma temsilcilerinin fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.