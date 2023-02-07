İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ERÜ Sosyal Tesisleri, Personel, Öğrenci ve Vatandaşlara Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden Kayseri’de etkilenerek geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) ait spor salonları ve sosyal tesisler ilk günden bu yana personel, öğrenciler ve vatandaşlar için açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden Kayseri'de etkilenerek geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara Erciyes Üniversitesi'ne (ERÜ) ait spor salonları ve sosyal tesisler ilk günden bu yana personel, öğrenciler ve vatandaşlar için açıldı.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesinde de 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri'de de hissedilen deprem sonrası Rektör Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında oluşturulan Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından üniversiteye ait spor salonları ve sosyal tesisler ile bin kişilik üniversite yemekhanesi personel ve vatandaşların kullanımına açıldı.


ERÜ tarafından Üniversite personeli ve yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar için gece boyunca açılan stantlarda sıcak çorba ve çay ikramında bulunulmakta.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.