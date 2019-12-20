ERÜ Spor Bilimleri 55 öğrenciyi misafir etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi (SPBF) Öğretim görevlisi ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 141 kişilik bir ekip Topluma Hizmet uygulamaları dersi kapsamında bu seneki son derste Ahmet Bilge Spor Salonu'nda 80.Yıl İşitme Engelliler okulundan 25 öğrenci ve 10 Öğretmen, Erciyes Üniversitesi Yıldız Çocuk eğitim merkezinden gelen 30 öğrenci ve 7 öğretmeni misafir ettiler.

Üniversite Öğrencileri gelen öğrenci ve çocuklarla birlikte yaklaşık 210 kişi; 2 saat boyunca Basketbol, Okçuluk, Voleybol, Futbol, Hentbol ve Eğitsel oyunlarla ilgili birçok aktivite düzenlediler. Aktiviteler sonrası toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yıldız Çocuk Eğitim merkezinden gelen çocuklara Boyama Kitabı , İşitme engelliler Okulundan gelen öğrencilere ise günün anısına madalya takdim edildi. ERÜ SPBF Öğretim Elemanı Hasan Aksoyak, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: ''Fakültemizde yürütmüş olduğumuz Topluma Hizmet ve Uygulamaları dersi kapsamında düzenlemiş olduğumuz etkinlikle Eğitim-Öğretim döneminin son dersini yaptık. Hem misafir ettiğimiz öğrenci ve çocuklar hem de dersi alan öğrencilerimiz gönüllerince eğlendiler ve mükemmel bir gün geçirdiler. Dönem boyunca birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik düzenledik. Son derece faydalı bir dönem geçirdik. Topluma hizmet uygulamaları dersi öğretmen adaylarına, toplumsal sorumluluk bilincini kurumsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir ders olma özelliği taşımaktadır. Bu dersi alan öğrenciler; yerel sorunlara karşı duyarlıdır, çözüm üretir. Evrensel sorunlara karşı duyarlıdır,çözüm üretir. Yerel ve evrensel sorunları çözmede aktif olarak katılımcı olur. Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projeler üretir. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır. . Öz değerlendirme becerisini geliştirir. Bütün bu etkinliklerde etkili düşünme becerilerini kullanır.Dönem boyunca özverili ve fedakar biçimde çalışan öğrencilerime emeklerinden ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Final sınavlarında ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum“ dedi.