ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden Sivas Hanlı Köyü'ne uzanan sevgi köprüsü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan yaklaşık 50 öğrenci, ders kapsamında düzenlenen etkinlikle Sivas Hanlı Köyü Şehit Harun Deveci Ortaokulu'ndan gelen 8. sınıf öğrencilerini misafir ederek sportif etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında birçok sportif branşın tanıtımı yapılarak branşlar ile ilgili müsabaka ve yarışmalar düzenlendi. Etkinlik sonrasında Sivas'tan gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çekildi. Etkinlik sonrası değerlendirme yapan Ders ve Proje Sorumlusu Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik düzenlemekteyiz. Bu kapsamda bugün birbirinden değerli ve özel misafirlerimiz vardı. Sivas Hanlı Köyü Şehit Harun Deveci Ortaokulu'ndan gelen misafir öğrencilerimizle birlikte fakültemiz bünyesinde birçok sportif etkinlik düzenledik. Üniversitemizin tanıtımını yaptık. Öncelikle futbol sahası ve atletizm pistinde başlayan etkinliklerimiz Ahmet Bilge Spor Salonu'nda devam etti ve sonrasında açık spor alanları ve Bireysel Sporlar Salonu'nda yaptığımız etkinliklerden sonra yapılan ödül töreni ve fotoğraf çekimi ile bu hafta ki projemizi tamamlamış olduk. Bu kapsamda öncelikle Sivas'tan gelerek üniversitemizde misafir ettiğimiz Şehit Harun Deveci Ortaokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine, sonrasında bu projede bize desteklerini esirgemeyen gizli kahramanlarımıza ve teşekkür en büyüğünü hak eden projeyi gerçekleştiren öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şehit Harun Deveci Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyda Yörük Töre ise etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bu etkinliğe katılan öğrencilerimizin tamamı bu sene 8. sınıf olan taşımalı eğitim ile öğrenim hayatlarına devam eden ve bu yıl LGS sınavına girecek öğrenciler. Onların sınav motivasyonlarını ve çalışma isteklerini yükseltmek, üniversite kampüsü ve eğitim ortamları imkanları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlamak için düzenlediğimiz bu gezide bizlere her türlü desteği veren Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Duman'a, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Erdoğan Tunç'a, Okul Müdürümüz Sayın Hüseyin Karadağ' a ve Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Hasan Aksoyak'a çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için unutulmaz bir etkinlik oldu. Sınav öncesi bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek "dedi.