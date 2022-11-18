ERÜ Spor Bilimleri Sosyal Sorumlulukta başarıya imza attı

Proje Koordinatörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, vize projeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Bu dersin amacı toplumu gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, Yozlaşma, tembellik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan “Sağlıksız Toplum , Sağlıksız Birey” sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak, Kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmek, Kişisel ve günlük sorunlarıyla uğraşan öğrencileri evrensel toplum değerleriyle buluşturmak, sosyal dayanışmayı desteklemek, yüksek değerlere sahip “dünya insanı” olabilme özelliklerini geliştirmelerine destek olmaktır” dedi.

Projeler hakkında da bilgi veren Aksoyak, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizde bu amaçlar doğrultusuna elimizden geldikçe çok fazla kişiye ulaşabilmek için Vize projeleri çerçevesinde 32 farklı proje düzenledik ve sonuçlandırdık. Bu projeler içerisinde Kızılay Kan Merkezinde Kan Bağışı, Kanka Hastenesi hayır panayırına destek, Develi ve Yahyalı'da köy okullarına ziyaret, Doğa yürüyüşleri, Çevre temizliği, İşitme engelliler ile özel öğrenciler ile düzenlenen etkinlikler, Köy okullarında ki başarılı çocukların Üniversitemizde misafir edilmesi, Hayvanlara yönelik projeler, ihtiyaç sahibi ailelere destek vb gibi bir çok farklı proje yapıldı. Finalde ise hedefimiz 64 farklı proje düzenlemek olacak. Tamamlanan Projelerde gece gündüz fedakarlık yaparak çalışan, zor şartlarda bu projeleri gerçekleştiren Tüm öğrencilerimize ve proje çerçevesinde bizlere destek olan Tüm gizli kahramanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”