ERÜ Spor Bilimleri'nden ‘1 Kan, 3 Can 1 Fidan” etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Kızılay Hunat Kan Alma Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Etkinlik çerçevesinde dersi alan 51 öğrenci bağış başvuru formlarını doldurduktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra Kan bağışında bulundu. Etkinlik sonunda öğrenciler, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; “Topluma Hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün de amacımız öğrencilerimizi kan bağışı konusunda bilinçlendirmek, kan bağışının önemi konusunda dikkat çekmek, ilerde kendi görev yaptıkları bölgelerde bu ve benzeri projeler yapmaları konusunda rol model olmaktı. Bu çerçevede etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.