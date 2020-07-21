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ERÜ, “Study in Turkey” Online Üniversite Tercih Fuarına Katıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Study in Turkey” online üniversite tercih fuarına katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Study in Turkey” online üniversite tercih fuarına katıldı. Online fuar koordinasyon merkezini ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilerin online sorularına da yanıt verdi.


20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında “www.studyinturkey.gov.tr.” adlı internet sitesi üzerinden düzenlenen online üniversite tercih fuarında, ERÜ ile birlikte ülke genelinde devlet ve özel olmak üzere birçok üniversite sanal stant açtı.


Fuarda, katılımcı üniversiteler stantları ziyaret eden öğrencilere üniversitelerini, bölümlerini, yurt ve burs olanaklarını tanıttı.


Fuar ile yakından ilgilenen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış online fuar koordinasyon merkezini ziyaret ederek, burada bazı öğrencilerin sorularına da yanıt verdi.


“Study in Turkey” online üniversite tercih fuarında ERÜ standını yüzlerce öğrenci ziyaret etti.

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