ERÜ Tıp Fakültesi 48. dönem mezunlarını verdi

dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program çerçevesinde 281 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz, Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mahmut Akgün, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, AK Parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Tıp Fakültesi mezunları adına Nur Muhammed Gündoğan ve Tabip Odası Başkanı Türkmen Bahadır Arıkan mezun olan öğrencileri tebrik ettiler.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız da konuşmasında tıp eğitiminin yaşam boyu devam ettiğine dikkat çekti.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında Tıp Fakültesi'nin Erciyes Üniversitesi'nin kurucu fakültelerinden birisi olduğunu söyledi.

Rektör Çalış, “Tıp Fakültemiz ise Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi adı altında 1968'te kurulmuş ve 44 yıllık köklü geçmişi bulunan Erciyes Üniversitesi'nin kurucu fakültelerinden birisi olmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar zengin bir kadroya ve yeterli teknik donanıma sahip olan tıp fakültemiz, bilimsel yayınlar ve çok yönlü akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2018 yılında akredite olan Tıp Fakültemiz, her geçen yıl yükselen başarı grafiği ile her alanda adından söz ettiren saygın bir fakültemizdir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Tıp Fakültemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Tıp Fakültesi Hastaneleri ile sahip olduğu ileri teknoloji ile modern tıp uygulamalarını yakından takip ederek bölgesinde sağlık hizmeti sunmaktadır” diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere ve ailelere de seslenen Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'nin en saygın üniversitesinin en saygın fakültelerinden birisi olan Tıp Fakültesinden eğitimlerini tamamlayan birer hekim olarak mezun oluyorsunuz. Kutsal bir mesleğin mensupları olarak bugün beyaz önlüklerinizi giyip vatanınıza ve milletinize hizmet edeceksiniz. Öncelikle ailenizin ve hocalarınızın sizlere verdiği emeği, gayreti boşa çıkarmayın. Çok çalışın, gayret edin, zorluklar karşısında yılmayın ve hiçbir ayrımda bulunmadan insanlara en iyi şekilde sağlık hizmeti verin, Doğruluktan, dürüstlükten ve adaletten asla ayrılmayın. Mesleğinizi her zaman sevin. Zaten hekimlik mesleğini severek yapmalısınız. Mesleğinizi severseniz ve en iyi şekilde yaparsanız, maddi ve manevi olarak her zaman karşılığını alacaksınız. Üniversite yönetimi olarak bizler, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için eğitim süreniz boyunca gayret ettik. Ailenizi ve Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın. Hayatınız boyunca yenilikçi, milli, manevi ve ahlaki değerleri ön planda tutan, insanlığın temel değerlerine duyarlı, mesleki sorumluluklarını başarıyla yerine getirebilen, bireyler olmaya özen gösterin. Doğruluk, dürüstlük ve adaletten ayrılmadan çok çalışın. Zorluklar karşısında yılmayın ve hiçbir ayrımda bulunmadan insanlara en iyi şekilde sağlık hizmeti verin. Sevgili ailelerimiz, bize emanet ettiğiniz çocuklarınız ülkemizin en donanımlı ve saygın Tıp fakültesinden, en iyi eğitimi alarak mezun oluyorlar. Üniversitemizden aldıkları eğitim, çocuklarınıza meslek hayatlarında rehber olacak ve başarılı birer hekim olarak mesleklerini icra edecekler. O yüzden çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz bugün kutsal bir mesleğin mensupları olarak, sağlık ordusuna katılıp, insanlık için var güçleri ile ülkelerine hizmet edecekler. Bizler onlarla gurur duyuyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilere çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmasında ailelere seslenen Başkan Büyükkılıç, “ Sizlere minnet duyuyoruz. Böyle pırıl pırıl gençlerimizi yetiştirip, bu ülkeye değerlerine bağlı ve geleceğimizi aydınlatacak bu gençleri buralara gönderdiğiniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Ünlü tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi.

Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.