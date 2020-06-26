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ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde Başhekimlik devir teslim töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde (Başhekimlik) devir teslim töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde (Başhekimlik) devir teslim töreni düzenlendi.


Başhekimlik makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir ile eski Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. İnsu Yılmaz ve Doç. Dr. Ömer Önal ile Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt katıldı.


Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, Prof. Dr. Ahmet Güney'e geçmişteki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, akademik hayatında başarılar diledi. Prof. Dr. Ahmet Güney de başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir'e yeni görevinde başarılar diledi.


Konuşmaların ardından Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, eski Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney'e Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çini işlemeli tabağını takdim etti.

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