ERÜ Tıp Fakültesi Tarafından Prof. Dr. Ertuğrul Mirza için Emeklilik Töreni düzenlendi

Dr. Ertuğrul Mirza için emeklilik töreni düzenlendi.

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen emeklilik törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Emeklilik töreninde ilk olarak Prof. Dr. Ertuğrul Mirza'nın özgeçmişi okundu ve hayatlarından kesitlerin yer aldığı slayt gösterisi yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Prof. Dr. Ertuğrul Mirza'nın Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'na büyük emeği bulunduğu belirtti ve emeklilik hayatında Prof. Dr. Ertuğrul Mirza'ya mutluluklar diledi. Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney ise, “Tıp Fakültemizin kuruluşundan bugüne, hastanemize büyük hizmet vermiş olan çok kıymetli hocamızın emeklilik töreninde bulunmak, bizleri hem mutlu ediyor, hem de hüzünlendiriyor. Kendileri göz hastalıkları anabilim dalının bu aşamaya gelmesinde çok büyük katkılara sahiptir. Erciyes Üniversitesini seven, kurumu adına bir şeyler yapmak isteyen ve hep gayret içerisinde olan hocamız, hiç tükenmeyen enerjisi ve babacan yapısı ile bir rol model olmuştur” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da konuşmasında, emeklilik törenlerinin hem mutluluk, hem de hüzünlendirici törenler olduğunu kaydetti. Dekan Poyrazoğlu, “Ertuğrul abiyle çok anılarımız var. Ertuğrul abi kurumuna çok şey katan değerli hocalarımızdan. Kurumum adına Ertuğrul abiye çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki yaşamında da mutluluk, sağlık ve başarılar diliyorum” diye konuştu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Erciyes Üniversitesinin araştırma üniversitesi olmasında emekli olan akademisyenlerin büyük katkısı olduğunu söyledi. Rektör Yardımcısı İlkay, “Tabi bu emeklilik günleri hüzünlü günler. Ama bir o kadar da gurur verici. Çünkü Erciyes Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olmasında siz değerli hocalarımızın çok büyük emeği var. Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olmasını sizlere borçlu. Hocamıza üniversitemize kattığı değer ve çok değerli katkıları için ben teşekkür ediyorum. Ben üniversitem adına ve bundan sonraki yaşamında hocama, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir emeklilik dönemi diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ertuğrul Mirza'ya, plaket, çiçek ve hediye takdim edildi. Tören, emekli olan Prof. Dr. Ertuğrul Mirza'nın konuşması ve ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.