ERÜ Tıp Fakültesi'nden 'online' toplantı

Türk Üroloji Derneği'nin katkılarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 'Cinsel Gelişim Bozukluğu Olan Olguların Yönetimi' Toplantısı 2-3 Mart tarihlerinde online olarak yapılacak. 2 Mart'ta 'endokrin yaklaşım ve değerlendirme', 'cerrahi uygulamalar' olarak iki oturumda yapılacak olan toplantının moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Mustafa Kendirci ve Prof. Dr. Deniz Demirci yapacak.