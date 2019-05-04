ERÜ Turizm Fakültesi 10. Dönem Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından '2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 10. Dönem Mezuniyet Kuşağı Bağlama' töreni düzenlendi. Törende 38 öğrenci mezun oldu.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Semra Aksoylu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde Erciyes Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin tanıtım filmleri izlendi. Daha sonra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu, yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Kayseri Üniversitesi Rektörü ve Turizm Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da konuşmasında, mezuniyet törenlerinde neden öğrencilere kep atma yerine, mezuniyet kuşağı bağladıklarını açıkladı. Rektör Karamustafa, “Kuşak bağlama; gören ve duyan pek çok kişiye sıra dışı, hatta tuhaf gelmiş olabilir. Kep ve cübbenin nereden ve nasıl çıktığından; Batı Dünyası üniversite tarihinde ne anlama geldiğinden bahsetmeyeceğim. Burada bulunan Siz misafirlerimizden yükseköğretim mezunu olanlara sadece şu soruyu sormak isterim. ‘Mezuniyetlerinizde yaşadığınız kep atma işlemine herhangi bir anlam yükleyebildiniz mi?' Zannederim bu soruya muhatap olan hiç kimse, ‘Hiç, mezun olunurken âdettendir atılır işte' den başka bir cevap veremez. Bu kültürel yozlaşma ve yabancılaşmadan başka nasıl tanımlanabilir? Oysa kuşak (Şedd) bağlama öyle mi? Her aşama ve her figürünün bir anlamı vardır. Temel düzeyde tarih bilgisi ve bilinci olan herkes hatırlayacaktır ki Türk tarihinde Ahilik denilen bir teşkilat vardır. Bu teşkilatın belli kuralları, âdetleri, inançları, gelenekleri vardır. Teşkilata girmesi uygun görülen kimseye, belli bir törenle ‘kuşak' bağlanır. Bu kuşak bağlamanın anlamı, teşkilatın bir üyesi olmak, kendini teşkilata vermek, teşkilatın kurallarına uymak yasalarına bağlanmak demektir. Kuşağın; bilgi, tecrübe ve sabır şeklinde üç anlamı vardır. Kuşak bağlamanın, ilim yani bilgi, el yani tecrübe-uygulama, sabır yani iş dünyasının sıkıntılarına katlanma, yol gösterici olma, şükür etme, samimiyet, iç arınmışlık, adanmışlık, kötülüklerden uzak kalmak, mücadele yani devamlı çaba göstermek, yakın ve kesin dostluk, sadakat yani bağlılık, tevekkül etmek, kötü alışkanlığı terk etmek gibi koşulları vardır. Bu kuşak ‘vefa kuşağı'dır. ‘Bunu sana bağlıyorum ki sözünde durasın. Şeytana uymayasın. Dünyaya muhabbet etmeyesin. Allah'ın kaza ve kaderine sabredesin. Nereye gidersen bu kuşak yanında olsun.' şeklinde iyi dilek ve dualar eşliğinde kuşak bağlanır. Ahinin yetişmesinde meslek ve sanat sadece okumakla, tahsille öğrenilmez. Üstattan, ustadan öğrenilerek pekiştirilir. Biz de okul olarak, öğrencilerimizi staj adıyla iş dünyasının üstatlarının yanına göndererek onların tecrübelerinden istifade etmelerini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, hizmet sektörünün önemine vurgu yaptı. Rektör Çalış, “Ülke olarak dünyanın ilk 10 ülkesi olma hedefimiz var. Bunu sadece araştırma- geliştirme veya katma değeri yüksek ürünlerle, teknoloji ile yapamayız. Turizm ve hizmet sektörü de çok önemli. Siz bunun hem yöneticisi, hem kurucusu, hem de çalışanı olacaksınız. O yüzden sizler gerçekten ülkemizin geleceğisiniz, çok önemlisiniz. Değerli Velilerimiz, sizlerde çocuklarınızla gurur duyabilirsiniz. Çünkü gerçekten kaliteli bir üniversitenin mezunları çocuklarınız. Gerçekten pırıl pırıl ülkemizin geleceği çocuklarınızla gurur duyunuz” şeklinde konuştu. Konuşmasında öğrencilere de nasihatlerde bulunan Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili gençler, ailenizi, üniversitenizi ve vatanınızı asla unutmayın. Sizlerden tek isteğim tek beklentim bu. Hepinizin gelecekte başarılı olacağına eminim. Hepinize bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum." Konuşmaların ardından mezun öğrencilere mezuniyet kuşağı bağlandı ve mezuniyet belgeleri takdim edildi. Tören, mezuniyet pastasının kesiminin ardından sona erdi.