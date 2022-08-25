ERÜ, turuncu bayrak belgelerine yenilerini ekledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, “2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri” çerçevesinde mekânda erişim alanında Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) 7 birimine daha turuncu bayrak belgesi verildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, tarafından Senato Salonu'nda mekânda erişim alanında turuncu bayrak alan Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütüphane Binası, Mühendislik Fakültesi, Rektörlük Binası ve Yabancı Diller Yüksek Okulu'na turuncu bayrak belgeleri takdim edildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, turuncu bayrak almaya hak kazanan fakülte dekanları, birim amirleri ile akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı tebrik ederek, teşekkür etti.

Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi engelsiz kampüs alanında çıtasını yükseltmeye devam ediyor. 2018 yılından bu yana toplamda bugün dekanlarımıza takdim ettiğimiz 7 turuncu bayrak belgesi ile 13 birimimiz mekânda erişim alanında turuncu bayrak almaya hak kazandı. Fakültelerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimizin engelsiz ulaşılabilir olabilmeleri için yönetim olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.