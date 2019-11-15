ERÜ ve Kayseri Şeker Fabrikası Arasında “İşbirliği Protokolü” İmzalandı

Protokol çerçevesinde “Şeker Pancarı Hastalık Etkeni Cercospora Beticola'ya Karşı Yavaş Salınımlı Nano Zirai İlaç Geliştirilmesi” konusunda ortak proje çalışmaları yürütülecek.

Kayseri Şeker Fabrikası AR-GE Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan ile Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Serhat Dalkılıç katıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay imza töreninde yaptığı konuşmada, Şeker Fabrikası olarak üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

Başkan Akay, “Erciyes Üniversitesi ile şuanda yürüyen 5 projemiz var. İnşallah bu imzaladığımız protokol ile de yeni bir projenin başlangıcını yapmış olacağız. Bu projede önemli bir husus ortaya çıkacak. Şeker pancarındaki hastalıklar ile ilgili bir çalışma ortaya konulacak. Özellikle Cercospora hastalığı ki, şeker pancarı için en önemli hastalıklardan bir tanesi bu. Bununla mücadelede daha sağlıklı bir oluşum gerçekleştirmek için protokolün katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Bu çalışmanın başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum” dedi.

İlk Kez Milli Zirai İlaç Geliştirilecek

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise yapılan protokolle ilk defa milli zirai ilaç geliştirileceğini kaydetti.

Rektör Çalış, “Şeker fabrikamız ile birlikte daha öncede bir iyi niyet protokolü imzalamıştık. Erciyes Üniversitemiz, üniversite-sanayi işbirliğine önem veren bir kurumdur. Bugün burada imzaladığımız protokol bu işbirliklerinden bir tanesidir. Bunun bir özelliği de bizim ilaç araştırma merkezimiz tarafından yürütülecek ve Şeker Fabrikası AR-Ge Merkezi tarafından yürütülecek olması. Bizi sevindiren ve gururlandıran özellikte şu ki! İlk defa milli zirai ilaç geliştirilecek. Bu çok önemli. Diğer bir özelliği de doğal olması. Diğer zirai ilaçlardaki gibi yan etkileri veya kimyasalların çok fazla olmadığı doğal ve milli ilaç olması çok önemli. Biz her türlü desteği sanayicilerimize vermeye hazırız. Şeker Fabrikamızda özellikle AR-GE çalışmalarında, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmede ne kadar istekli ve arzulu olduğunu biliyoruz. Biz bu iş birlikteliklerini yapmaktan çok mutluyuz. İnşallah daha fazla ortak projeye birlikte imza atacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay işbirliği protokolüne imza attı.