ERÜ ve KAYÜ arasında “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı

Protokol çerçevesinde eğitim-öğretim ve AR-GE faaliyetlerinde işbirliği yürütülecek.

ERÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Özellikle eğitim, kalite süreçlerinin geliştirilmesi, fiziki mekânların kullanımı, AR-GE merkezlerimizde birlikte disiplinler arası çalışmalar yapabilmek anlamında ortaya koyduğumuz bir işbirliği protokolü. İki üniversitemize de hayırlı olsun” dedi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin sadece şehrin değil, ülkenin medar-ı iftiharı olduğunu söyledi. Rektör Karamustafa, “Erciyes Üniversitesi ile eğitimde işbirliği yapmış olmak, karşılıklı çıktılar oluşturmak amacıyla bizler için çok önemli ama Erciyes Üniversitesi gibi köklü geleneklere sahip bir üniversite ile işbirliği yapmaktan da ayrı bir memnuniyet duymaktayız. Öğrencilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa işbirliği protokolüne imza attı.

Protokol hakkında

Protokol gereği; iki üniversite arasında eğitim programlarının geliştirilmesi, atölye, laboratuvar, uzaktan eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri gibi teknik ve fiziki imkanların kullanımı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim ve staj faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi için taraflar arasında işbirliği gerçekleştirilecek.